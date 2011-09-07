Американский сенатор прокомментировал отказ Мадрида разрешить военным самолетам США пролетать по территории Испании для нанесения ударов над Ираном.

Автор законопроекта о новых американском санкционном давлении против России, сенатор Конгресса США Линдси Грэм* (внесен России в список террористов и экстремистов) призвал президента-республиканца из вашингтонской администрации Дональда Трампа ответить властям Испании на закрытие воздушного пространства для самолетов, участвующих в операции против Ирана. Иностранный законодатель предлагает Белому дому решиться на передислоцирование военных баз США с территории этой европейской страны в те государства региона, которые позволят Пентагону использовать свои активы. Политический деятель дополнительно указал на готовность работать над введением санкционного давления против официального Мадрида.

Я призываю президента Трампа не оставлять без ответа решение правительства Испании о закрытии их воздушного пространства для армии США... Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Линдси Грэм*, сенатор США

