Американская журналистка назвала сенатора Грэма* маньяком-убийцей

Меган Келли обвинила законодателя из США в амбициях "Главы государства".

Американская журналистка Меган Келли раскритиковала сенатора-республиканца Линдси Грэма* (* - внесен на территории России в список террористов и экстремистов) и назвала его маньяком-убийцей за угрозы другим государствам и "кровожадность" в вопросе ближневосточного конфликта с Ираном. Такую характеристику иностранка дала в отношении законодателя из США в эфире собственной программы, транслируемой на видеоплатформе SiriusXM. Ее слова процитировали корреспонденты из западного издания Huff Post.

У тех из нас, у кого есть дети, особенно у матерей, чьи дети служат в армии, нет такой кровожадности, как у тебя, бездетный странный тип... Меня очень расстраивает, что из-за того, что Линдси Грэм* решил в своем темном подвальном углу снова посмотреть на взрывы бомб, погибли семь военнослужащих. Меган Келли, журналистка из США

В социальных сетях американка пошутила о том, когда сенатор успел вырасти до должности президента. Речь идет о том, что Линдси Грэм* за последние 24 часа успел угрожать Ливану, Кубе, Саудовской Аравии, а также арабскому региону и Испании. Напомним, что в понедельник, 9 марта, Линдси Грэм* пригрозил властям из Саудовской Аравии последствиями в том случае, если королевство не начнет отражать иранские воздушные атаки.

* Внесен на территории России в список террористов и экстремистов

Фото и видео: YouTube / Megyn Kelly