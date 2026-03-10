Александр Меркурис указал на лицемерие политиков из США.

Разногласия между израильским правительством и американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе по целям для ракетных ударов в Иране помогут позволить Тегерану одержать победу. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма* (* - внесен на российской территории в перечень террористов и экстремистов), призвавшего накануне еврейское государство не наносить удары по объектам местной нефтяной инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Это же абсурд! Я не мог себе представить, чтобы израильтяне и американцы, проводя свое наступление против Ирана, не смогли скоординировать удары по целям. Их разногласия лишний раз показывают слабость в рядах союзников, приближая победу Тегерана. Александр Меркурис, эксперт

Западный аналитик добавил, что Израиль вряд ли атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Иране без ведома Вашингтона, поэтому недовольство американцами выбранными целями для ударов является лицемерным событием.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris