Александр Меркурис объяснил, что, по мнению украинских властей, должен делать Запад в поддержку Киева.

Переговоры между американской и украинской делегациями при участии специального представителя России Кирилла Дмитриева в Женеве показали ущербность требований главы европейской дипломатии и политики безопасности Каи Каллас. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что вашингтонская администрация в настоящее время заинтересована в разрешении регионального кризииса в Европе, поэтому глава Белого дома может давить на коллегу Владимира Зеленского, чтобы тот принял решение, не считаясь с позицией европейских партнеров. При этом специалист уверен, что ситуация в Иране гораздо больше беспокоит США и является насущным приоритетом государства, чем украинский кризис.

Каллас хотела дать понять, что нет смысла проводить эти переговоры. Вместо этого Запад должен продолжать давать Украине неограниченные суммы денег и оружия. И, как мы видим, ее план провалился, а встреча в Женеве прошла успешно, доказав ущербность ее требований. Александр Меркурис, эксперт

