Александр Меркурис объяснил, что независимость самой Украины находится под вопросом, пока у власти там Владимир Зеленский.

Слова заместителя председателя российского Совета по безопасности Дмитрия Медведева о лидере киевского режима Владимире Зеленском показывают, что при действующем руководителе Украины страна трагически утратила свою независимость. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала американского полковника в отставке Дэниела Дэвиса. Иностранный эксперт уточнил, что с точки зрения Дмитрия Медведева, а также Кремля, долгосрочный мир между Киевом и Москвой невозможен до того момента, пока у власти на Банковой улице остается Владимир Зеленский.

Медведев вчера предупредил Зеленского: "Смотри, это тебе ничем хорошим не кончится. Если ты попытаешься остаться и держаться в Киеве, то за тобой придут. Либо мы придем за тобой, как за Гитлером, либо твои же люди придут за тобой, как за Муссолини". Александр Меркурис, эксперт

В Великобритании подчеркнули, что из-за своей слабости Украина находится в такой точке, в которой государственная независимость находится под угрозой. По мнению Александра Меркуриса, эту трагедию Владимир Зеленский не способен понять. Таким образом, чем дольше продолжается вооруженный конфликт, тем больше ставится под сомнение независимость самой Украины.

Меркурис: Мединский донес до Украины, что требования России неизменны.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

