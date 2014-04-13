В Британии рассказали о том, как себя вел Владимир Мединский на переговорах в Женеве.

Глава российской делегации на мирных переговорах между Россией, США и Украиной в Женеве ни на шаг не отступил от условий заключения мира Москвы с Киевом, выдвинутых в 2024 году главой государства Владимиром Путиным, которые политический деятель изложил в выступлении перед сотрудникамивнешнеполитического ведомства страны 14 июня 2024 года. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

Я видел Мединского в деле. Он всегда осторожен и вежлив. Не думаю, что за все время переговоров он хоть раз повысил голос, использовал ненормативную лексику, стучал кулаком по столу или делал что-то, что могло бы показаться неуместным или вызывающим. Но суть в том, что он ни на шаг не отступил от своей позиции. Александр Меркурис, эксперт

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris