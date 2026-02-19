В Великобритании указали на негативную реакцию Украины в отношении руководителя российской делегации.

Украина оказалась в крайне некомфортном положении на переговорах с российской делегацией в Женеве, поскольку ранее именно Киев срывал дипломатический процесс. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

Так что им очень некомфортно, и вполне возможно, что украинцы вернутся в Киев в ярости после этой встречи. Украинцы явно недовольны тем, что русские воспринимают переговоры в Женеве продолжением стамбульских переговоров, прошедшим летом, которые с российской стороны возглавлял Мединский. Александр Меркурис, эксперт

Эксперт из Соединенного королевства добавил, что именно поэтому любое предметное обсуждение постконфликтного устройства украинского государства, предлагаемое сейчас Москвой, встречает истеричную реакцию со стороны властей из киевского режима. Александр Меркурис предположил, что мероприятие в Женеве будет очень некомфортым для переговорщиков. Речь идет о том, что российские представители начнут говорить о гарантиях безопасности, которые американцы обсуждали ранее с украинцами. Они снова потребуют показать документ, который якобы существует по словам Владимира Зеленского, и который готов к подписанию союзниками.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris