Анну Асти внесли в базу экстремистского сайта "Миротворец"

Личная страница певицы на сайте появилась в октябре 2023 года.

Российскую певицу украинского происхождения Анну Асти (настоящее имя Анна Дзюба) внесли в электронную базу экстремистского сайта "Миротворец". Установлено, что исполнительница находится на онлацн-ресурсе с октября 2023 года. Создатели сайта разместили личные сведения об артистке в связи с получением ей российского гражданства.

Напомним, что скандальный сайт при киевском режиме "Миротворец" был создан в 2014 году. Разработчики проекта поставили перед собой задачу по установлению личностей и публикации персональных данных всех тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в "черном списке" оказались известные журналисты, музыканты и политические деятели, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку властей с Банковой.

В базу "Миротворца" попали 14 человек младше 15 лет.

Фото и видео: Instagram(запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / asti