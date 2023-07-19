В базу "Миротворца" попали 14 человек младше 15 лет

В базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"* попали 14 человек младше 15 лет. Соответствующие данные опубликованы на онлайн-ресурсе. Известно, что несовершеннолетние обвиняются киевским режимом в "незаконном пересечении" бывшей государственной границы Украины. На сайте указаны факты проезда детей из Ростовской области в Донецкую народную республику через пункты пропуска. Всем лицам в этом перечне вменяется незаконное проникновение на территорию страны. Так, на их персональных страницах можно увидеть обвинения в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины" или "действиях, направленных на легализацию захвата и оккупации Украины".

Напмним, что сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Авторы проекта поставили перед собой задачу по раскрытию личностей и публикация персональных данных всех тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список Киева попали личные сведения о журналистах, артистах, политиках, которые посещали новые регионы РФ, включая также и Крым.

"Бурановские бабушки" внесены в базу "Миротворца"*.

*сайт "Миротворец" решением суда признан незаконным, экстремистским и террористическим и заблокирован на территории Российской Федерации.

Фото: pxhere.com