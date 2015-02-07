Персональные сведения об артистках размещены на экстремистском сайте.

Творческий коллектив "Бурановские бабушки" внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Соответствующая информация опубликована на экстремистском сайте. С 2020 года в списках онлайн-ресурса от киевского режима находятся действующие солистки группы Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова, Екатерина Антонова. Их личные сведения появились на сайте якобы за нарушение государственных границ страны, а также неоднократные выступления с концертами в Крыму и на Донбассе. Дополнительно в базу сайта в полном составе внесен коллектив певиц, представивший Россию на конкурсе "Евровидение-2012" с песней Party for everybody. В группу входят народные артистки Удмуртской республики Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Зоя Дородова, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева, а также Екатерина Шкляева, которая скончалась в 2024 году в 86 лет. Все солистки сейчас находятся на "Миротворце" с 2020 года за выступления на концертах в Крыму.

*сайт "Миротворец" решением суда признан незаконным и заблокирован на территории Российской Федерации.

Гергиев, Крутой и Спиваков попали в "Миротворец"*.

Фото: YouTube / Бурановские Бабушки