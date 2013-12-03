Гергиев, Крутой и Спиваков попали в "Миротворец"*

Основанием для внесения Гергиева указывается поддержка курса российских властей и обвинения в антиукраинской агитации.

Известные российские деятели культуры Валерий Гергиев, Игорь Крутой и Владимир Спиваков оказались занесёнными в базу украинского сайта "Миротворец"*.

Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра и Большого театра, числится в перечне с 2017 года. Основанием для внесения указывается поддержка курса российских властей и обвинения в антиукраинской агитации. Композитор Игорь Крутой оказался в числе фигурантов базы с 2015 года. Причинами послужили визиты музыканта в Крым. Владимир Спиваков, народный артист Советского Союза, включён в список в 2020 году. Владельцы ресурса объяснили своё решение поддержкой воссоединения полуострова с Россией.

Ранее сообщалось о присутствии в той же базе данных российского исполнителя Сергея Жукова, лидера музыкального коллектива "Руки вверх!".

Фото: ВКонтакте / Валерий Гергиев (В. Барановский)

*сайт "Миротворец" решением суда признан незаконным и заблокирован на территории Российской Федерации.