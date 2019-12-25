Украинские экстремисты сочли, что мальчик сознательно нарушил госграницу с киевским режимом.

Пятилетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" в четверг, 11 сентября 2025 года. Такие данные приводятся на иностранном онлайн-ресурсе экстремистского характера. На персональной странице несовершеннолетнего указано, что родившийся 23 мая 2020 года мальчик по имени Никита сознательно нарушил государственную границу Украины.

Напомним, что дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных сведений о них. Экстремистский сайт известен своими скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Луганской и Донецкой народных республик, а также других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года онайн-ресурс опубликовал списки корреспондентов в том числе зарубежных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактной информации. Затем в адрес некоторых представителей СМИ поступили угрозы. Председатель ОБСЕ по свободе СМИ на тот момент времени Дуня Миятович назвала публикацию киевского режима "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

В базу "Миротворец" попал 13-летний школьник из России.

Фото: Piter.tv