Российский школьник числится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", о чем свидетельствуют данные иностранного онлайн-ресурса. На этот раз речь идет о несовершеннолетнем мальчике по имени Руслан Г.. Создатели экстремистского сайта указали, что он якобы совершил покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Дополнительно упоминается о том, что 13-летний юноша якобы незаконно проник на территорию Украины.

Напомним, что речь не идет о первом подобном случае, когда экстремистский сайт "Миротворец" публикует данные о несовершеннолетних. В августе 2025 года украинский ресурс опубликовал сведения о двух подростках. Внимание киевского режима было приковано к 16-летнему Никите Н. и 17-летнему Александру Ц.. Известно, что оба мальчика учатся в российских учебных заведениях. В интернет без согласия несовершеннолетних граждан попали их персональные данные, включая место жительства и профили в социальных сетях. Еще ранее, 2021-м в базу внесли данные юной журналистки из Луганска Фаины Савенковой. На тот момент девочке было всего 12 лет. Она выступила с видеообращением к Совету по безопасности ООН в котором призвала защитить детей Донбасса.

Фото: Piter.tv