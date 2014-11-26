  1. Главная
Тарпищев попал в базу "Миротворца"
Сегодня, 9:33
Его внесли в список в 2024 году.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев попал в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на базу данных сайта.

Отмечается, что Тарпищева внесли в базу экстремистского сайта в 2024 году. Причиной попадания главы Федерации тенниса РФ называют "участие в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России". Среди главных российских теннисистов в базе "Миротворца" нет ни одной фамилии.

Ранее мы сообщали, что Шуфутинский попал в базу данных сайта "Миротворец".

Фото: tennis-russia.ru

