Дзюба попал в базу "Миротворца"

Нападающий футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба попал в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на базу данных сайта.

Отмечается, что персональные данные 37-летнего футболиста были внесены в басу экстремистского сайта 1 марта 2023 года. В качестве причин отмечается, что Дзюба попал в списки "Миротворца" за поддержку России и спецоперации.

Напомним, Артем Дзюба играет в "Акроне" с 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб из Тольятти девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил четыре гола. Ранее он выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит", "Арсенал Тула", "Адана Демирспорт" и "Локомотив". Также Дзюба является лучшим бомбардиров в истории сборной России, забив 31 гол.

Фото: rfs.ru