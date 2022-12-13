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Адвокат Крида опроверг иск о блокировке YouTube-канала исполнителя за мат
Сегодня, 16:16
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Адвокат Крида опроверг иск о блокировке YouTube-канала исполнителя за мат

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На данный момент процесс по делу обездвижен.

Мосгорсуд отказал челябинскому общественнику Александру Морозову в рассмотрении иска к Егору Криду с требованием заблокировать YouTube-канал музыканта за нецензурную лексику. О ситуации телеканалу "360" рассказал вице-председатель коллегии адвокатов "Подшибякин, Матвеев и партнеры" Владислав Подшибякин.

Юрист заявил, что в случае возбуждения дела заявитель может поплатиться крупной суммой на покрытие издержек.

Никакие иски не поступали. Если обратиться к сайту Мосгорсуда, то действительно покажет поданный в Кунцевский районный суд иск, где ответчиком указан Булаткин Егор Николаевич. Может быть, это полный тёзка Егора Крида.

Владислав Подшибякин, вице-председатель коллегии адвокатов "Подшибякин, Матвеев и партнеры"

Адвокат подтвердил, что речь идёт об его клиенте, отметив, что процесс по делу обездвижен. Он предположил, что это может быть связано с в существенными нарушениями норм Гражданского и Гражданского процессуального кодексов РФ, которые не позволили суду принять какое-либо решение в принципе.

Ранее мы сообщили о том, что в  России предложили создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Теги: егор крид, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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