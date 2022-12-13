В России предложили создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию

Аким Апачев призвал государство вмешаться в работу музыкальных дистрибьюторов России.

Известный российский рэпер Аким Апачев заявил журналистам "РИА Новости" о своем предложении создать реестр артистов, не поддержавших специальную военную операцию, а также блокировать их цифровые продукты на отечественных стриминговых площадках для прекращения их монетизации в пользу Вооруженных сил Украины. АРтист заметил, что каждый рубль, оплаченный для врагов за музыкальное творчество, оборачивается для Москвы патроном, который противник использует в отношении ВС РФ.

Бесконечно воюем с культурными коллаборантами, как минимум потому что многие из них спонсируют напрямую нашего врага. Прослушивания здесь, концерты здесь заканчиваются уплатой налогов. То есть сегодня есть ряд артистов - откровенных врагов нашей страны, которые открыто спонсируют ВСУ Аким Апачев, певец

Таким образом эксперт свое предложение о формировании "внятного реестра не только иноагентов, а тех, кто не поддерживает, высказался публично в поддержку вооруженных сил Украины". В качестве меры воздействия Аким апечев хочет добиваться отмены концертов таких коллег. Он видит необходимость со стороны государственных структур вмешаться в работу музыкальных дистрибьюторов на территории России, так как многие из них зависят от контрактов с недружественными странами.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости