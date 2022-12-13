Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским

Композиция создана совместно с музыкантом Акимом Апачевым.

Российская артистка Юлия Чичерина опубликовала на собственном YouTube-канале клип на песню "Солдат", в котором появляется погибший в начале апреля блогер и военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). В записи композиции принял участие музыкант Аким Апачев. В песне говорится о простом русском бойце, которые защищает свое Отечество, а также о его погибших на линии фронта товарищах. Текст сопровождается архивными записями Татарского, в кот орой он говорит о православной вере и поддержке армии, а также фрагменты из выступлений Юлии Чичериной перед военнослужащими в зоне специальной военной операции, хроники СВО.

Его энергетика наполняла собой все свободное пространство. Где бы он ни находился, он всегда становился центром. Даже после смерти он пылает настоящим русским духом. "Солдат" – это же именно про него. Аким Апачев, музвкант о Владлене Татарском в Telegram

Авторами композиции выступили Ринат Есеналиев и Аким Апачев, а аранжировку к видео сделал Богдан Солодовник.

Фото и видео: YouTube / Чичерина