В декабре группа "Кино" представит новый альбом в Петербурге

Музыканты соберут для слушателей все студийные записи за последние 10 лет.

Легендарная советская рок-группа "Кино" представит новый альбом в Петербурге. Презентация пройдёт 24 декабря на площадке "Севкабель Порта". Об этом музыканты сообщили в соцсетях.

В альбом, который выйдет в формате CD и на цифровых площадках, выйдут все студийные записи группы за последние 10 лет. Поклонники смогут насладиться любимыми песнями в современном звучании.

Диски возможно будет приобрести только на концертах. Кроме того, возможен вариант выпуска на виниле.

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Фото: ВКонтакте / Группа "КИНО"