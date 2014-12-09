Ове Шаттауэр записал песню про необходимость дружить и мирно говорить с Россией.

В Сети пришли в восторг от песни немца, посвященной россиянам. Местный активист, байкер по имени Ове Шаттауэр записал композицию, в которой призвал власти Германии возобновить прямой диалог с Москвой. Ролик размещен на YouTube-канале. Артист напомнил о том, какие жертвы понес советский народ ради победы над нацизмом во времена Второй мировой войны. Житель ФРГ считает граждан РФ друзьями.

Россиянин — мой друг. Давайте говорить с Россией только на языке мире. Долой русофобию! Неужели мы забыли о 27 миллионах погибших солдат, которые спасли мир от нацизма? Ове Шаттауэр, немецкий музыкант

Шаттауэр обратил внимание соотечественников на бессмысленность поставок вооружения киевскому режиму, а также экономического санкционного антироссийского давления. Немец счел депутатов бундестага "американскими марионетками". Он не понимает, почему граждане ФРГ должны замерзать зимой из-за того, что Берлин хочет нанести вред России. Ове Шаттауэр полагает, что на этой ситуации наживаются власти США, которые зарабатывают на украинском конфликте деньги.

Киркоров ударил букетом члена команды, заступившись за фанатов.

Фото и видео: YouTube / Owe Schattauer