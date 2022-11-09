Киркоров ударил букетом члена команды, заступившись за фанатов

Инцидент произошел на концерте в Казахстане.

Российский исполнитель Филипп Киркоров ударил букетом роз члена команды, заступившись за фанатов во время концерта. Соответствующий инцидент произошел на выступлении в Казахстане. Информацией о произошедшем с журналистами поделилась официальный представитель артиста Екатерина Успенская. Она пояснила, что певцу пришлось отреагировать на действия сотрудников, которые отказывались подпускать зрителей к сцене. Напомним, что по социальным сетям и СМИ появилось видео с концерта Филиппа Киркорова в Казахстане, на котором видно, что артист бьет букетом роз по лицу какому-то человеку из зала.

В Сети сочли пророчеством клип с Киркоровым, дающим подзатыльник Зеленскому.

Фото и видео: Telegram / SHOT