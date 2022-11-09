В Сети сочли пророчеством клип с Киркоровым, дающим подзатыльник Зеленскому

Ролик был снят с актерами фильма "Любовь в большом городе".

В социальных сетях сочли пророчеством российский музыкальный клип с Филиппом Киркоровым, дающим подзатыльник будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Речь идет о видеоряде к композиции "Просто подари", который был выпущен в 2009 году. В ролике снялись актеры из популярного фильма "Любовь в большом городе", выпущенного режиссером Марюсом Вайсбергом. Одну из ролей в ленте исполнил Владимир Зеленский. Его партнерами по съемочной команде стали Светлана Ходченкова, Анастасия Задорожная, Алексей Чадов и сам Филипп Киркоров.

Ну прямо пророческий подзатыльник самому Зеленскому. пользователь Галина Гуляева.

В клипе показан тот момент, когда Владимир Зеленский сидит за столом вместе со Светланой Ходченковой. После слов "вызову весь мир на войну" украинский комик получает подзатыльник от исполнителя песни. Несмотря на значительный возраст клипа, в последние дни он получил "второе рождение" благодаря распространению в Интернете

Группа "Комсомольск" презентовала клип "Мое окно" от подростков-кинематографистов.

Фото и видео: YouTube / Филипп Киркоров