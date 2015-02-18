Проект создан участниками мастерской "Киноканикул".

Группа "Комсомольск" презентовала клип "Мое окно" от подростков-кинематографистов. Известно, что ролик подготовили учащиеся из первой школы в городе Гусь Хрустальный. несовершеннолетние деятели культуры самостоятельно придумали сценарий к видео, сняли и смонтировали проект. В результате у авторов получилась короткая история о юношеской влюбленности и разбитого сердца.

Когда мы оказались на съемочной площадке, не сразу поняли, что к чему: ребята так уверенно себя там чувствовали, что их легко было перепутать с маститыми взрослыми профессионалами. музыканты

Дети, принявшие участие в создании клипа, учатся в выездной мастерской сообщества "Киноканикулы", которая в свою очередь функционирует при поддержке некоммерческого проекта "Кружок". Гастроли программ для подростков в регионы от "Кружка" проводятся благодаря частным пожертвованиям.

Актер Оскар Кучера выпустил посвященный СВО патриотический клип "Верю".

Фото и видео: YouTube / Peter Explorer