  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:04
56
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Актер Оскар Кучера выпустил посвященный СВО патриотический клип "Верю"

0 0

Актер принял решение поддержать проведение СВО на Украине.

Российский актер Оскар Кучера выпустил посвященный специальной военной операции патриотический клип на песню "Верю". В комментарии к ролику исполнитель выразил благодарность своим родственникам, брату и сестре Вове и Кате Агранович, которые помогли ему сделать музыкальное видео на услышанную композицию.

Друзья, представляю вашему вниманию свою новую песню! Наверное, мне, как человеку, которому небезразлично происходящее с моей страной, не написать ее было просто невозможно… Видно накипело.

Оскар Кучера, артист

Поклонники Оскара Кучеры отнеслись  с пониманием и уважением к гражданской позиции артиста. Песню о СВО они считают "замечательной", "трогающей душу". Они выразили огромную благодарность за такой позитивный настрой. В комментариях к посту зрители добавили, что верят в добро и то, что в конце концов все будет хорошо. Аналогичные благодарности к артисту звучат из Донецка и Крыма.

Новый трек Shaman "Вызов" набрал 1 млн просмотров на YouTube.

Фото и видео: YouTube / oskarkuchera.ru
 

Теги: верю, клип, оскар кучера, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии