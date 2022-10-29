Актер Оскар Кучера выпустил посвященный СВО патриотический клип "Верю"

Актер принял решение поддержать проведение СВО на Украине.

Российский актер Оскар Кучера выпустил посвященный специальной военной операции патриотический клип на песню "Верю". В комментарии к ролику исполнитель выразил благодарность своим родственникам, брату и сестре Вове и Кате Агранович, которые помогли ему сделать музыкальное видео на услышанную композицию.

Друзья, представляю вашему вниманию свою новую песню! Наверное, мне, как человеку, которому небезразлично происходящее с моей страной, не написать ее было просто невозможно… Видно накипело. Оскар Кучера, артист

Поклонники Оскара Кучеры отнеслись с пониманием и уважением к гражданской позиции артиста. Песню о СВО они считают "замечательной", "трогающей душу". Они выразили огромную благодарность за такой позитивный настрой. В комментариях к посту зрители добавили, что верят в добро и то, что в конце концов все будет хорошо. Аналогичные благодарности к артисту звучат из Донецка и Крыма.

Новый трек Shaman "Вызов" набрал 1 млн просмотров на YouTube.

Фото и видео: YouTube / oskarkuchera.ru

