Петербуржцам покажут фильм о жизни Конора Макгрегора

Фестиваль пройдет в Северной Столице с 15 по 17 марта.

В рамках 12-го кинофестиваля ирландского кино петербуржцам покажут фильм про бойца UFC Конора Макгрегора под названием "Макгрегор: печально известный".

Фильм, снятый режиссером Гэвином Фитцджеральдом, расскажет о пути знаменитого бойца к успеху. В анонсе ленты отмечается, что в начале своей карьеры Макгрегор жил в нищете в родительском доме, но с абсолютной уверенностью в том, что он станет лучшим в мире. Спортсмен сам поделится своей историей, как из бедного любителя, она стал одним из самых сильных бойцов своего поколения.

Фестиваль пройдет в Северной Столице с 15 по 17 марта.



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Видео: Universal Pictures UK