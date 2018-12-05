Фестиваль "Чудо света" пройдет у ТЮЗа в апреле

На площадке впервые представят VR-постановку.

Комитет по культуре выбрал площадку проведения ежегодного фестиваля "Чудо света". В 2019 году мероприятие примет Пионерская площадь около ТЮЗА. Об этом сообщает "Петербургский дневник", со ссылкой на источник в Смольном. Специалисты отметили, что территория выбрана не случайно, а в честь Года театра.

Во-первых, это всем известный, один из старейших театров города. Во-вторых, Пионерская площадь достаточно вместительна. Мы хотим, чтобы шоу посмотрели как можно больше людей. Рассматривали как вариант для проведения фестиваля площадь у Александринского театра, но она гораздо меньше. добавили в ведомстве

Праздник состоится 20 и 21 апреля. Организаторы превратят площадь в театральные подмостки, с классическими кулисами и мультимедийной постановкой.

В сюжете мультимедийного спектакля примут участие "живые" артисты, актеры, акробаты. Наряду с узнаваемыми атрибутами классического театра в представлении появятся элементы светового, лазерного и неонового шоу. Так, в процессе трансформаций древнегреческая драма сменится оперной арией, а та, в свою очередь, превратится в сцену из балета объяснили организаторы проекта

Также эксперты из Комитета по туризму добавили, что впервые на фестивале будет использоваться технология виртуальной реальности. Для ее использования гостям придется скачать мобильное приложение на телефон. Сейчас программа находится в стадии разработки VR-дизайнерами.

Напомним, что орнитологи просят петербуржцев не подбирать "упавших на дорогу" совят.

Фото и видео: организаторы "Фестиваля света"