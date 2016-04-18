Орнитологи просят петербуржцев не подбирать "упавших на дорогу" совят

Специалисты объяснили, почему вмешательство может привести к гибели птицы.

Петербургский центр помощи диким животным "Сирин" рассказал местным жителям о том, что они только вредят, подбирая маленьких совят на улицах города. Специалисты выступили с обращением о том, чтобы птиц оставили в покое, ведь любое вмешательство человека может сделать гостя из леса неспособным самостоятельно выживать в условиях окружающей среды.

Зоологи отметили, что сейчас в Северной столице можно увидеть маленьких совят, которые остались без присмотра родителей. Таких птенцов называют слетками. Им не нужно помогать: они сами учатся летать, поэтому иногда оказываются на земле. Специалисты добавляют, что если у птицы не видно явных травм. то лучше оставить ее в покое. Забирать домой совенка также является не лучшим решением. В крайнем случае - совенка можно перенести с дороги на ближайшую ветку, где его смогут найти взрослые особи. Затем следует сразу уйти - совы не покажутся, пока рядом находится человек.

Петербуржцев также предупреждают о том, что совы не едят мясо, а только мышей. Кормление иным доведет совенка до смерти через пару месяцев.

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