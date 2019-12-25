Совятам из Ленинградского зоопарка выбирают имена

При этом сотрудники зоопарка не могут пока что определить пол совят, сделать это можно будет в лучшем случае через год.

Сотрудники Ленинградского зоопарка обратились в Instagram к петербуржцам с просьбой придумать имена для птенцов ястребиных сов.

В начале апреля у сов Ирги и Тони родились совята. Первое время родители прятали маленьких птенцов в укромном домике. Но сейчас уже почти взрослые птицы с уверенностью сидят на ветках недалеко от родителей. При этом сотрудники зоопарка не могут пока что определить пол совят, сделать это можно будет в лучшем случае через год.

А так не хочется оставлять крох безымянными! cотрудники Ленинградского зоопарка

Наиболее удачные имена, которые подходят, как для самок, так и для самцов, выберут орнитологи. Предложить имена может любой желающий в комментариях в Instagram.

В заказнике "Сестрорецкое болото" выпустили пять ушастых сов.

Фото: Instagram/ spbzoopark