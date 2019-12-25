В заказнике "Сестрорецкое болото" выпустили пять ушастых сов

Выпуск птиц помогает восстанавливать популяцию редких и исчезающих видов животных.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в заказнике "Сестрорецкое болото" выпустили ушастых пять сов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Отмечается, что специалисты выбрали заказник "Сестрорецкое болото", потому что его редко посещают люди. Также в ведомстве заявили, что выпуск птиц помогает восстанавливать популяцию редких и исчезающих видов.

Напомним, что ушастая сова занесена в Красную книгу Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что на побережье Финского залива прилетели десятки лебедей.

Фото:Комитет по природопользованию