На побережье Финского залива прилетели десятки лебедей

Побережье Финского залива заполонили лебеди-кликуны. Фотографии, на которых запечатлены несколько десятков птиц, появились в соцсети.
Лебеди-кликуны включены в Красные книги Балтийского региона и Восточной Фенноскандии. Эти птицы имеют такое название, потому что во время полета они издают очень мелодичные звуки. Данный вид обитает на Севере Европы и в некоторых частях Евразии, на берегах озёр и рек.
На данный момент регион пересекают десятки тысяч лебедей. Петербуржцы могут увидеть еще лебедя-шипуна и тундрового лебедя.
Ранее блогер Павел Глазков рассказал, где петербуржцы могут встретить лебедей.
Фото: ВК/ Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)
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