На побережье Финского залива прилетели десятки лебедей

Петербуржцы увидели лебедей-кликунов.

Побережье Финского залива заполонили лебеди-кликуны. Фотографии, на которых запечатлены несколько десятков птиц, появились в соцсети.

Лебеди-кликуны включены в Красные книги Балтийского региона и Восточной Фенноскандии. Эти птицы имеют такое название, потому что во время полета они издают очень мелодичные звуки. Данный вид обитает на Севере Европы и в некоторых частях Евразии, на берегах озёр и рек.

На данный момент регион пересекают десятки тысяч лебедей. Петербуржцы могут увидеть еще лебедя-шипуна и тундрового лебедя.

Ранее блогер Павел Глазков рассказал, где петербуржцы могут встретить лебедей.

Фото: ВК/ Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)