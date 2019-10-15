Блогер Павел Глазков рассказал, где петербуржцы могут встретить лебедей

В нашем регионе можно увидеть три вида лебедей.

Наш регион весной пересекают десятки тысяч лебедей. Сейчас пик пролета, поэтому этих птиц, а также гусей можно увидеть на Финском заливе и на Ладожском озере. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал блогер Павел Глазков.

В Петербурге можно увидеть три разных вида лебедей: малый тундровый лебедь, лебедь-шипун, лебедь-кликун. Например, лебедь-шипун гнездится в районе Финского залива, там могут гнездиться до 50 пар. При этом в этом году пара с пятью лебедятами даже зимовали у нас и сейчас плавают недалеко от Кронштадта.

Лебеди-кликуны во время полетов издают очень мелодичные звуки и обитают в Ленинградской области на глухих озерах. Малый тундровый лебедь похож на кликуна, но отличается меньшим размером. Эти птицы наш регион пересекают транзитом.

Ранее на Финском заливе в объектив фотографа попали лебеди-шипуны.

Фото: ВКонтакте / Татьяна Ливеровская