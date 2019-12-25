На южном побережье Финского залива заметили лебедей-шипунов

Птицы попали в объектив местного фотографа.

Фотограф из Петербурга Татьяна Ливеровская запечатлела на фото редкий вид птиц – лебедей-шипунов. Женщина опубликовала на своей странице "ВКонтакте" потрясающие снимки.

Лебеди-шипуны были замечены на южном побережье Финского залива. По словам фотографа, всего было 11 птиц. Они были далеко от берега и держались вместе.

Этот редкий вид птиц нуждается в охране. Он занесен в Красные книги нескольких регионов России. Лебедь-шипун считается самой крупной белоснежной птицей среди всех лебедей и отряда гусеобразных. При близком рассмотрении можно заметить на лбу возле клюва черный нарост. У самцов эта "шишка" чуть больше, у самок – чуть меньше.

Лебедь-шипун считается мирной птицей. Часто их можно заметить на открытых водоемах и в парковых зонах города. Большую часть времени лебедь-шипун проводит в воде и выходит на берег лишь там, где его не побеспокоят.

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Фото: ВКонтакте / Татьяна Ливеровская