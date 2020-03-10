У стен Петропавловской крепости заметили редких селезней

В водах Невы плавали самцы хохлатой чернети и красноголовой нырки.

Биолог Павел Глазков опубликовал на своем YouTube-канале "Каждой твари по паре" новое видео, в котором показал два редких вида селезней. Самцы хохлатой чернети и красноголовой нырки плавали в водах Невы у стен Петропавловской крепости.

Глазков отметил, что это большая редкость встретить этих птиц в Петербурге в такое время и тем более в городе. Они предпочитают гнездиться на Финском заливе или вдоль Ладожского озера.

По словам специалиста, хохлатая и красноголовая чернети образуют смешанные стаи. У них примерно одинаковый образ жизни. Поэтому "эти красавцы" были замечены вместе.

Биолог заявил, что в настоящий момент самцы селезней ждут прилета самок. Когда они встретятся, начнется период вывода птенцов.

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Видео: YouTube / "Каждой твари по паре"