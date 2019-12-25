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В Петербурге впервые вручат "Оскар" самым обаятельным грызунам
Сегодня, 12:57
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himif

В Петербурге впервые вручат "Оскар" самым обаятельным грызунам

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Жюри оценит дефиле крыс и морских свинок в костюмах, оригинальность образа и подбор аксессуаров.

В Петербурге 7 марта вручат первую в России премию "Оскар грызунов", награду получит самый обаятельный и интересно одетый зверёк. Об этом Piter.TV рассказали организаторы выставки домашних животных "Зоошоу".

За премию поборются морские свинки, дегу, кролики, крысы и шиншиллы. Грызуны в маленьких вечерних нарядах пройдутся по красной дорожке, а жюри оценят выступления конкурсантов по специальным критериям: сложность костюма, оригинальность образа, подбор аксессуаров и сочетание цветов. Победитель получит золотую статуэтку и фотографию на обложке единственного российского журнала про грызунов "Маленький друг"

На саму выставку приедут не только грызуны, но и рептилии и экзотические животные, собаки, кошки, среди которых и знаменитый футбольный оракул кот Ахилл.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге появилась авиационная служба спасения тюленят.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: грызуны, животные, премия оскар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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