В Петербурге появилась авиационная служба спасения тюленят

Облеты начались уже 3 марта. С их помощью специалисты будут определять места, где нерпы пытаются вырастить своё потомство.

В марте компания "Бронка Групп" совместно с "Фондом друзей балтийской нерпы" проведёт несколько вертолётных экспедиций над Финским заливом, чтобы при необходимости помочь детенышам тюленей. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей 699-23-99" в соцсети "ВКонтакте".

Облеты начались уже 3 марта. С их помощью специалисты будут определять места, где нерпы пытаются вырастить своё потомство в условиях отсутствия льда.

Для нашей компании, как и для многих петербуржцев сохранение уникального экологического баланса региона – не просто красивые слова, – отметил гендиректор ООО "Бронка Группа" Никита Муров

Облеты будут проводить с безопасного расстояния, чтобы напрасно не беспокоить животных. Также специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" с помощью таких вылетов смогут узнать, как нерпы и тюлени приспосабливаются к новым, не самым простым условиям погоды.

Ранее нерпенок Ксюша съела свою первую рыбу и начала купаться в холодной воде.

Фото: Вконтакте/ Фонд друзей балтийской нерпы