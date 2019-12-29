Нерпенок Ксюша съела свою первую рыбу и начала купаться в холодной воде

Пока что нерпа начинает замерзать уже через 2-3 минуты нахождения в холодной воде.

Первая пациентка Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, который находится на территории сооружений ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино, успешно проходит реабилитацию. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Балтийская нерпа Ксюша хорошо себя чувствует и получила свою первую рыбку. До недавнего времени специалисты выкармливали ее только питательной смесью, которую вводили несколько раз в сутки в желудок маленькой пациентки.

Также Ксюшу понемногу начали приучать к купанию в холодной воде. Пока что нерпа начинает замерзать уже через 2-3 минуты нахождения в холодной воде. У нерпочки до сих пор полностью сохранился пушистый бельковый мех. Ксюша попала в центр 6 февраля, когда ей было всего 3 дня.

В конце зимы и начале весны самки приносят потомство, а затем выкармливают его на льду. Так как лед этой зимой очень тонкий, часто тюленята теряют своих мам. Много детенышей гибнет или попадает в руки к человеку.

Ранее появились новые фото спасенного в Стрельне нерпенка.

Фото и видео: Водоканал Санкт-Петербурга