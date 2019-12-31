Ксюша вызвала умиление у пользователей соцсетей.

Появились новые фото спасенного в Стрельне нерпенка. Представители "Фонда друзей балтийской нерпы" опубликовали в социальной сети "Вконтакте" снимки Ксюши. Животное нашли еще 7 февраля. Девочка поступила в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Пациентка оказалась самкой кольчатой нерпы. На момент попадания к людям "ребенку" было не более трех дней.

Сотрудники центра добавили, что сейчас Ксюша активно попрошайничает еду. При этом она мяукает. Сфотографировать нерпу за ее обычными занятиями очень сложно, так как она сразу же отвлекается на присутствие человека.

Ранее yедавно найденная нерпа Ксюша не сможет стать парой Крошика.

Фото: Вконтакте/Фонд друзей балтийской нерпы

