Недавно найденная нерпа Ксюша не сможет стать парой Крошика

Животные принадлежат к разным подвидам.

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что нерпа Ксюша не только не станет парой для Крошика, но и не будет общаться с ним. Об этом сотрудники Фонда "Друзей балтийской нерпы" рассказали в группе "Спасение тюленей", в социальной сети "Вконтакте".

Оказалось, что нерпы принадлежат к разным подвидам, поэтому малышка вырастет "зметно крупнее" любимца петербуржцев. Сейчас самку готовят к выпуску в естественную среду.

В настоящее время её кормят специальной смесью каждые четыре часа. Во время встреч с людьми "маленькая принцесса Балтики" активно играет и "издает мяукающие звуки", когда просит угощение.

Ранее мы писали, что спасенная маленькая нерпа Ксюша чувствует себя хорошо.

Фото: vk.com/sealrescue