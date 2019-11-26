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Спасенная маленькая нерпа Ксюша чувствует себя хорошо

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Малышку, потерявшую мать, привезли в Центр морских млекопитающих на прошлой неделе.

На прошлой неделе в Петербурге спасли трехдневного детеныша балтийской нерпы. Для Центра изучения и сохранения морских млекопитающих маленькая самочка, которую окрестили Ксюшей, стала первым пациентом в 2020 году.

Отмечалось, что нерпа, вероятно, потерявшая мать во время шторма, была голодна и ободрала ласты о битый лед. 11 февраля из Центра пришли новости: малышка чувствует себя хорошо, пьет раствор из трубочки и сосет кусочек рыбы вместо соски. Состояние нерпы специалисты оценивают как стабильное.

Тем временем, на Балтике заметили новорожденных детенышей серого тюленя.

Фото, видео: Спасение тюленей / "ВКонтакте"

Теги: нерпа, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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