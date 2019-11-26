На Балтике заметили новорожденных детенышей серого тюленя

Прибавление в семействе тюленей случилось, несмотря на неплотный ледяной покров.

В семьях серых тюленей, живущих на Балтике, случилось пополнение: одна из камер SealCam, установленная на эстонском побережье, зафиксировала двух новорожденных детенышей. Об этом рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Малыши появились, несмотря на отсутствие ледяного покрова. В Фонде уже отмечали, что прибавление в семействе тюленей обычно ожидается к середине февраля, но в некоторых ластоногих семьях. Возможно, размножению тюленей и нерп в этом году может помешать слишком теплая зима.

Ученые создали первые в России искусственные домики для нерп.

Фото: Спасение тюленей / "Вконтакте"