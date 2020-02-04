Ученые создали первые в России искусственные домики для нерп

Из-за аномальной зимы и отсутствия снега и льда кольчатые нерпы не могут найти подходящие укрытия для выращивания потомства.

Ученые-зоологи совместно с Водоканалом создали первый прототип искусственного логовища для кольчатой нерпы. Специальные "домики" предназначены для выкармливания потомства животных в условиях аномальной зимы.

Сейчас такая ситуация для животных наблюдается: отсутствует достаточное количество льда и снега, необходимых кольчатым нерпам для создания логовищ, в которых они выращивают свое потомство. Вячеслав Алексеев

ученый-специалист Центра изучения и сохранения морских млекопитающих

Самки нерп и тюленей приносят потомство в конце зимы. После этого они выкармливают своих детенышей на льду. Так как в этом году Финский залив льдом не покрылся, перед водными млекопитающими нависла угроза потери потомства.

Первым "подопытным" стала нерпа по имени Крошик. Ученые будут внимательно следить за поведением животного внутри логовища. На основе полученных данных им предстоит скорректировать жилище для создания идеальных условий.

Для сохранения популяции нерп в Финском заливе планируется наладить массовое производство таких сооружений. Стоимость одного сооружения для нерп обойдется примерно в 18 тысяч рублей.

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Видео: Piter.TV