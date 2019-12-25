Петербург могут засыпать непроверенными реагентами

Комблаг Петербурга опубликовал результаты общественных слушаний по проекту новых правил благоустройства.

Во вторник, 4 февраля, стало известно, что Петербург могут засыпать непрошедшими экспертизу реагентами. Об этом сообщает "Фонтанка".

Одна из петербургских компаний предлагает предварительно проверять реагенты на экспертизе. Однако Власти Петербурга не видят в этом необходимости. Отмечается, что закон требует проводить экспертизу только в отношении новых веществ, а противогололедные материалы и так должны соответствовать требованиям Минтранса.

В итоге соответствующие органы решили, что предложение отразится в новых правилах частично.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в период ажиотажа подорожали медицинские маски.

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