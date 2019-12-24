В Петербурге в период ажиотажа подорожали медицинские маски

Рост цен заметили в последнюю неделю.

Петербуржцы, взволнованные распространением коронавируса из Китая и болеющие ОРВИ и гриппом, массово скупают в аптеках медицинские маски. Некоторые горожане успели заметить подорожание масок с 8 до 13 рублей за штуку в период ажиотажа, поэтому за проверку взялось городское УФАС.

Петербуржцы считают рост цен на медизделие в аптеках "Озерки", "Столички", "Алоэ", "Для бережливых" необоснованным, фармацевтические магазины подняли цены в период с 26 января по 2 февраля. УФАС направило запросы в учреждения.

Кроме того, антимонопольщики совместно с Росздравнадзором договорились провести рейд по городским аптекам, чтобы установить рост цен на маски и в целом их наличие в продаже.

Ранее сообщалось, что в Петербурге выросла заболеваемость гриппом.

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