В Петербурге выросла заболеваемость гриппом

В целом ситуация в городе находится на неэпидемическом уровне.

В Петербурге уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на допустимом неэпидемическом уровне, отмечает городской Роспотребнадзор 3 февраля.

За прошедшую неделю в городе зарегистрировали порядка 48 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, 25 из которых – грипп. Более 60% заболевших людей – дети и подростки. В совокупности заболеваемость ОРВИ ниже недельного порога эпидемии на 15%. Отмечается, что доля вирусов гриппа в общем количестве найденных респираторных вирусов выросла. Чаще всего специалисты фиксируют вирусы парагриппа, аденовирусы и риновирусы. Групповых заболеваний ОРВИ также не зарегистрировано.

Медики напоминают, что в период сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ нужно чаще мыть руки, избегать контактов с болеющими людьми, принимать больше жидкости и витамина С и смазывать нос оксолиновой мазью.

Ранее в Петербурге у 75 людей с ОРВИ из Китая не подтвердился коронавирус.

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