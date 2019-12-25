В Петербурге у 75 людей с ОРВИ из Китая не подтвердился коронавирус

Все горожане с похожими симптомами приезжали из Китая и были госпитализированы.

За полторы недели в Петербурге проверили 75 человек с симптомами ОРВИ, приехавших из Китая. Ни у одного из них не обнаружили бушующий в Поднебесной коронавирус 2019-nCoV, сообщил 3 февраля "Интерфакс".

В день в больницы города поступает до семи человек с такими симптомами, из всех 75 обратившихся в медучреждения госпитализировали 72. В Боткинской больнице на данный момент остаются 26 человек, а в детской больнице имени Филатова – один ребенок. Отмечается, что у всех госпитализированных наблюдаются отрицательные результаты проб на вирус.

У жительницы Мурино, которая пожаловалась на недомогание после возвращения из Китая, также не нашли коронавирус.

Фото: Piter.TV