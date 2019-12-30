В Мурино госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Жительница Мурино прилетела из Китая, почувствовала недомогание и отправилась в Токсовскую больницу. Оттуда ее экстренно госпитализировали в Боткина. Об этом накануне сообщил в соцсети "Вконтакте" паблик "Всеволожский медиацентр В1".
Женщина отдыхала в городе Санья, на острове Хайнань. Диагноз пока не установлен. В больнице сообщили, что пациентка находится в состоянии средней тяжести.
Медики уточняют, что это далеко не первый случай обращения — до этого диагноз не подтвердился. Они уверены, что женщина простудилась или заболела гриппом.
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