В Мурино госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

56-летняя женщина прилетела из Китая и отправилась в Боткинскую больницу.

Жительница Мурино прилетела из Китая, почувствовала недомогание и отправилась в Токсовскую больницу. Оттуда ее экстренно госпитализировали в Боткина. Об этом накануне сообщил в соцсети "Вконтакте" паблик "Всеволожский медиацентр В1".

Женщина отдыхала в городе Санья, на острове Хайнань. Диагноз пока не установлен. В больнице сообщили, что пациентка находится в состоянии средней тяжести.

Медики уточняют, что это далеко не первый случай обращения — до этого диагноз не подтвердился. Они уверены, что женщина простудилась или заболела гриппом.

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