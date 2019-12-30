В России внесли коронавирус в перечень опасных заболеваний

В воскресенье, 2 февраля, правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний. Соответствующее постановление подписал новый премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе сказано, что коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в список опасных заболеваний. Отметим, что вирус передается воздушно-капельным путем.
На данный момент известно, что в мире 14,5 тысячи зараженных человек. Самая обостренная ситуация в Китае. При этом в России также есть заболевшие.
Ранее мы сообщали о том, что китайские медики показали снимки легких, которые поражены коронавирусом.
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