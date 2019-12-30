  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:48
42
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В России внесли коронавирус в перечень опасных заболеваний

0 0

Самая сложная ситуация — в Китае, однако заболевшие есть также в России.

В воскресенье, 2 февраля, правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний. Соответствующее постановление подписал новый премьер-министр  Михаил Мишустин.

В документе сказано, что коронавирусная инфекция 2019-nCoV  внесена в список опасных заболеваний. Отметим, что вирус передается воздушно-капельным путем.

На данный момент известно, что в мире 14,5 тысячи зараженных человек. Самая обостренная ситуация в Китае. При этом в России также есть заболевшие. 

Ранее мы сообщали о том, что китайские медики показали снимки легких, которые поражены коронавирусом.

Теги: коронавирус, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии