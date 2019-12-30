Китайские медики показали снимки легких, которые поражены коронавирусом

Изображения были получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины.

В воскресенье, 2 февраля, в сети появились снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом. Изображения, опубликованные в журнале Radiology.

Известно, что снимки сделаны 33-летней женщины, которая заразилась коронавирусом. Их получили в результате компьютерной томографии. О пациентке известно, что её госпитализировали в китайском городе Ланьчжоу. У пострадавшей была температура 39 градусов.

На пером снимке видны пятна, которые создают "эффект матового стекла". Второй снимок сделали спустя три дня. На нём видно, что "пятна" расширяются.

Фото:Radiology