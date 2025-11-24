"Бургер Кинг" получил предупреждение за акцию с черным воппером в Петербурге

В Петербурге антимонопольная служба обнаружила недостоверные сведения в акции с черным воппером.

Санкт-Петербургское управление ФАС зафиксировало признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях компании "Бургер Рус", управляющей сетью ресторанов "Бургер Кинг". Поводом для проверки стала рекламная кампания комбо-набора "Король и Шут".

Основанием для разбирательства послужило обращение клиента, который указал на несоответствие заявленных характеристик продукта. В рекламе сообщалось о новом воппере с черной булочкой, однако при оформлении заказа выяснилось, что такой вариант доступен не во всех заведениях сети.

В ходе проверки специалисты установили, что наличие указанного ингредиента действительно зависит от конкретного ресторана. При этом сведения о возможных отличиях в составе набора в рекламных материалах отсутствовали.

В антимонопольной службе пришли к выводу, что подобная подача информации способна вводить покупателей в заблуждение, поскольку не отражает фактические условия предложения. В связи с этим компании вынесли предупреждение. Орган надзора также обязал оператора сети до 25 мая разместить корректные данные о составе комбо-наборов и обеспечить их соответствие действительности.

