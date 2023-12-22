Рекламу "Британских пекарен" и "Л’Этуаль" проверит петербургское УФАС после жалобы клиента

В отношении "Британских пекарен" и "ЛЭТУАЛЬ" возбуждено дело о нарушении ФЗ "О рекламе".

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России проверит деятельность сети магазинов "ЛЭТУАЛЬ" и сети кондитерских "Британские пекарни". Об этом сообщили в пресс-службе УФАС 15 апреля.

Отмечается, что горожанин купил пирожные в "Британских пекарнях", за что ему дали два купона в "ЛЭТУАЛЬ". Согласно условиям акции, посетителю должны были выдать косметический подарок. Указывалось, что его можно получить с 5 по 19 марта, однако в магазине мужчине отказали.

По ч. 7 ст. 5 ФЗ "О рекламе" не допускается реклама, в которой "отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы".

Так, в отношении "Британских пекарен" и "ЛЭТУАЛЬ" возбуждено дело о нарушении ФЗ "О рекламе". В случае, если вину докажут, то компаниям грозит штраф.

Ранее мы рассказывали о том, что УФАС Петербурга вынесло предупреждение "Золотому яблоку" из-за навязчивой рассылки.

Фото: ВКонтакте / Британские пекарни - British Bakery